حوالة بلجرشي تعاني شح المياه

اشتكى عدد من أهالي قرى حوالة، الواقعة جنوب محافظة بلجرشي، من عدم إيصال شبكة المياه التي طال انتظارها، وأكد الأهالي أنهم قدموا عدة مطالب لوزارة المياه سابقا.

وقال بندر الغامدي، إن الشركة بدأت في أطراف قرى حوالة التابعة لمحافظة بلجرشي واستبشرنا خيرا، لكن ما لبث أن توقف المشروع بحجة أن المشروع قد يواجه صخورا وسيكون مكلفا، مشيرا إلى أنه في حينها تم إرسال برقية إلى وزير المياه وتم الرد بأن المشروع سينفذ قريبا.

وذكر عبدالله مزرن آل مزرن، أن الأهالي التقوا وزير الزراعة والمياه والبيئة قبل أكثر من سنة عندما زار بلجرشي، وتمت مناقشة مطالبنا، وأكد الوزير حينها أن المشروع انتهت دراسته وسيتم اعتماده قريبا، بعدها بفترة استفسرنا من فرع وزارة المياه بالباحة، والذي أكد بعدم وجود مشروع معتمد، ولدينا كل ما يثبت مطالبنا بالتواريخ والأرقام.

من جانبه، أوضح متحدث مياه الباحة أحمد جاليه لـ«للوطن»، أن مشروع قرى حوالة هو ضمن مشروع استكمال الشبكات بمحافظة بلجرشي، مؤكدا أنه تحت إجراءات الترسية.