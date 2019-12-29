تجهيز وصيانة حدائق بارق

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، قسم الخدمات في البلدية بالعمل على تهيئة الحدائق العامة والمتنزهات الطبيعية والمرافق العامة، استعدادا لموسم الشتاء هذا العام.

وباشر قسم الخدمات أعمال صيانة الإنارة في حديقة خبت آل حجري، وزيادة أعمدة الإنارة بها، وتمت صيانة دورات المياه وألعاب الأطفال، كما تتم تهيئة الملاعب الرياضية بها، وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها، وتهيئة القرية التراثية بمنطقة جبال، خلال السفلتة ورصف الساحات الخارجية بها، وتهيئة مطل جبال والممشى وحديقتي جبال بتكثيف أعمال النظافة، وصيانة الإنارة والألعاب ودورات المياه.