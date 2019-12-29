مختص: الجامعات السعودية تفتقر لتخصص الكوتشنج

أكد الحاصل على شهادة مارشال جولد سميث في الكوتشنج التنفيذي الدكتور نامي الجهني، صعوبة تزوير شهادات الكوتشنج، مرجعا ذلك إلى حوكمة المنظمة التي تعطي تلك الشهادات، فهي تطلب أولا حقائق وأدلة قبل الحصول على الشهادة التي يتم تسجيلها واعتمادها، والحصول على ساعات دراسية وساعات عملية والتطبيق المثبت، نافيا في الوقت نفسه تركيز الجماعات الإرهابية على التدريب باستخدام الكوتشنج لصعوبته، مبينا أن الكوتشنج ما زال جديدا في المملكة، لذلك لا يوجد كثير من المعاهد تقدم برامج الكوتشنج إلا في قطاع الأعمال، مطالبا بأن يكون تخصص الكوتشنج موجودا بالمملكة كمواد دراسية جامعية لمساعدة الطلاب مستقبلا في هذا التخصص الجديد.

زيادة أداء

أوضح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ومستشار نائب وزير التعليم سابقا الدكتور نامي الجهني، خلال مشاركته في ديوانية الأطباء في لقائها 54 في منزل مؤسسها عبدالعزيز التركي، عن (كيف تحقق نجاحك مع الكوتشنج)، أن الكوتشنج يفتح المجال لإمكانات أي شخص لزيادة أدائه إلى الحد الأقصى ويساعده على التعلم، والكوتشنج هو محادثة تركز على الحلول لتسهيل التغيير من الداخل، ويركز الكوتشنج على تمكين المستفيد للوصول إلى الإجابات والخيارات المناسبة من بيئته ومن داخل نفسه، وليس عبر نقل معلومة ما أو تدريبه على مهارة ما، إلا أنه ربط الدخول في مجال الكوتشنج بأن يكون لدى الشخص الرغبة في التغيير والتطوير والانتقال من نقطة إلى نقطة.

حوار آمن

تناول الجهني، أهم ركائز الكوتشنج، وهي الحوار الآمن بين الكوتش والمستفيد، طرح الأسئلة الملهمة، الاستماع والإنصات، التركيز على المستقبل، إيجاد أهداف يرغب في تحقيقها المستفيد، ووضع خطة عمل لمتابعة تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى الفروق بين الكوتشنج، والتدريب، والاستشارات، والعلاج النفسي، وقال إن الكوتشنج يعتمد على الأسئلة فيما التدريب يعتمد على المدرب ولمدة قصيرة، والكوتشنج يجيب عن الأسئلة، ويتناول الأحداث السابقة في حياة الأشخاص محاولا تجنب العادات السابقة ويخدم الشخص على التحسن.

وعدد الجهني أنواع الكوتشنج، وقال هناك كوتشنج الأداء، والتعليمي، والوظيفي، والشخصي أو الحياة، وكوتشنج الأعمال، والكوتشنج التنفيذي للقادة.

ما الكوتشنج حسب تعريف الاتحاد الدولي؟

«عمليه تشاركية بين المستفيد والكوتش لإثارة الأفكار والتفكير الإبداعي، وصولا إلى تعزيز الإمكانات الشخصية والمهنية لأقصى درجاتها»

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أنواع الكوتشنج

التعليمي

الوظيفي

الشخصي

كوتشنج الأعمال

الكوتشنج التنفيذي للقادة