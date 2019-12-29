نفق وجسر بالأحساء خلال 6 أشهر

جاء ذلك، عقب جولته الدورية على المشروع، إذ تم إنجاز 90 % منه، ويجري العمل حاليا على أعمال السفلتة والرصيف، والانتهاء من محطة لشبكة السيول والأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكسية الديكورية للمشروع، إذ يمثل المشروع نفقا بطول 800 متر يُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، ويرتبط بالطريق الدائري «دائري الهفوف والمبرز».
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