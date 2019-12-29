نفق وجسر بالأحساء خلال 6 أشهر

أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أنه من المزمع تدشين مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي»، مع طريق الملك فهد «طريق الظهران» بمحاذاة المؤسسة العامة للري، مع نهاية الربع الأول من 2020، مع الأخذ بجودة المخرجات التنفيذية للمشروع، بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشاريع.

جاء ذلك، عقب جولته الدورية على المشروع، إذ تم إنجاز 90 % منه، ويجري العمل حاليا على أعمال السفلتة والرصيف، والانتهاء من محطة لشبكة السيول والأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكسية الديكورية للمشروع، إذ يمثل المشروع نفقا بطول 800 متر يُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، ويرتبط بالطريق الدائري «دائري الهفوف والمبرز».