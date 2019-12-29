سلم الوظائف التعليمية وتعديلات نظام المرور أكثر الوثائق تصفحا

العمل الوثائقي
أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بوابته الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الوثائقية للأجهزة الحكومية والأفراد، في ديسمبر 2017، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الرامية إلى تحسين بيئة العمل الوثائقي في المملكة، وذلك من خلال الاستفادة مما تقدمه تقنية المعلومات في هذا المجال، لضمان الدقة في الإجراءات والسرعة في إنجاز العمل، وتماشيا مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخطة التحول الرقمي.
تصنيف وترميز
تمكّن البوابة زائريها من الاطلاع على الأنظمة الحكومية والاتفاقيات الدولية التي عقدتها المملكة مع مختلف دول العالم والاطلاع على جميع أعداد جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للدولة)، مع إمكانية طباعتها أو إرسالها أو حفظها تسهيلا لمهمة الباحثين والدارسين.
وتشتمل البوابة أيضا على الخطة الموحدة للتصنيف والترميز، ودليل ترميز الأجهزة الحكومية ودليل ترميز المناطق والمحافظات الإدارية.
وتمكن البوابة -من خلال ما تقدمه من خدمات إلكترونية تفاعلية- الأجهزة الحكومية من إنجاز أعمالها في المجال الوثائقي مع المركز في بيئة إلكترونية كاملة، كما أنها تتيح لزائريها (أفرادا أو أجهزة حكومية) إمكانية إرسال استفساراتهم للمركز وتلقي الردود إلكترونيا.
الوثائق الأكثر تصفحا
سلم رواتب الوظائف التعليمية 1440
تعديلات نظام المرور 1428
إنشاء رئاسة أمن الدولة
نظام خدمة الأفراد 1397
اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد 1397
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440
لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية 1410
لائحة المحافظة على الذوق العام 1440
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440
نظام التجارة الإلكترونية 1440
الكلمات المركبة الأكثر بحثا في البوابة
نظام العمل
نظام خدمة الأفراد
الخدمة المدنية
نظام مجلس الوزراء
نظام الشركات
نظام التنفيذ
المرور
نظام خدمة الضباط
نظام المرور
المنافسات
أبرز الوثائق الحديثة على بوابة المركز
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نظام التجارة الإلكترونية لعام 1440
نظام الشركات المهنية 1441
لائحة المحافظة على الذوق العام 1440
تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية 1435
نظام الامتياز التجاري 1441
نظام الجامعات 1441
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف 1440
تنظيم صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 1425
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