سلم الوظائف التعليمية وتعديلات نظام المرور أكثر الوثائق تصفحا

تصدرت وثائق سلم رواتب الوظائف التعليمية لعام 1440، وتعديلات نظام المرور لعام 1428، ووثائق إنشاء رئاسة أمن الدولة، قائمة الوثائق الأكثر تصفحا في البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات التي دشنت في 2017، فيما تصدرت 3 كلمات مركبة ذات صلة بالتشريعات المتعلقة بـ«العمل والوظائف»، قائمة أكثر الكلمات التي بحث عنها الزوار في بوابة المركز، وهي: «نظام العمل، ونظام خدمة الأفراد، والخدمة المدنية».

العمل الوثائقي

أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بوابته الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الوثائقية للأجهزة الحكومية والأفراد، في ديسمبر 2017، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الرامية إلى تحسين بيئة العمل الوثائقي في المملكة، وذلك من خلال الاستفادة مما تقدمه تقنية المعلومات في هذا المجال، لضمان الدقة في الإجراءات والسرعة في إنجاز العمل، وتماشيا مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخطة التحول الرقمي.

تصنيف وترميز

تمكّن البوابة زائريها من الاطلاع على الأنظمة الحكومية والاتفاقيات الدولية التي عقدتها المملكة مع مختلف دول العالم والاطلاع على جميع أعداد جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للدولة)، مع إمكانية طباعتها أو إرسالها أو حفظها تسهيلا لمهمة الباحثين والدارسين.

وتشتمل البوابة أيضا على الخطة الموحدة للتصنيف والترميز، ودليل ترميز الأجهزة الحكومية ودليل ترميز المناطق والمحافظات الإدارية.

وتمكن البوابة -من خلال ما تقدمه من خدمات إلكترونية تفاعلية- الأجهزة الحكومية من إنجاز أعمالها في المجال الوثائقي مع المركز في بيئة إلكترونية كاملة، كما أنها تتيح لزائريها (أفرادا أو أجهزة حكومية) إمكانية إرسال استفساراتهم للمركز وتلقي الردود إلكترونيا.

الوثائق الأكثر تصفحا

سلم رواتب الوظائف التعليمية 1440

تعديلات نظام المرور 1428

إنشاء رئاسة أمن الدولة

نظام خدمة الأفراد 1397

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد 1397

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية 1410

لائحة المحافظة على الذوق العام 1440

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440

نظام التجارة الإلكترونية 1440

الكلمات المركبة الأكثر بحثا في البوابة

نظام العمل

نظام خدمة الأفراد

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الخدمة المدنية

نظام مجلس الوزراء

نظام الشركات

نظام التنفيذ

المرور

نظام خدمة الضباط

نظام المرور

المنافسات

أبرز الوثائق الحديثة على بوابة المركز

نظام الإقامة المميزة لعام 1440

نظام التجارة الإلكترونية لعام 1440

نظام الشركات المهنية 1441

لائحة المحافظة على الذوق العام 1440

تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية 1435

نظام الامتياز التجاري 1441

نظام الجامعات 1441

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف 1440

تنظيم صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 1425