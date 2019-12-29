إنجاز 31 % من المرحلة الثانية لمشروع خزان نجران

مشروع خزان نجران العالي (تصوير: أحمد بالحارث)

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع خزان نجران العالي، والدخول في المرحلة الثانية، من المشروع الذي ينتظر الأهالي افتتاحه بشغف كبير، باعتباره أحد المشاريع العملاقة بالمنطقة التي ستخدم شريحة كبيرة منهم عند تدشينه.

3 مراحل

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة خدمات المياه بنجران فايز لسلوم لـ«دوت الخليج» أمس: أن مشروع خزان نجران العالي ينفذ على 3 مراحل، حيث أنهت الشركة المنفذة المرحلة الأولى التي اشتملت على أعمال التأسيس والإنشاء بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون ريال، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 20 مليون ريال، ثم تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة التي لن تتحدد قيمة تكاليفها إلا عقب الطرح والترسية على إحدى الشركات، وهي عبارة عن مواقع استثمارية سيتم تأجيرها على المستثمرين فيما بعد، وفق اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.

معلم حضاري

وأشار لسلوم، إلى أن المرحلة الأولى تضمنت بناء جسم الخزان بارتفاع يبلغ 103 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية حوالي 800 م3، ويشتمل على كثير من الملحقات منها صالة اجتماعات وقاعة محاضرات ومطعم، ومرافق أخرى ستنضم للعديد من الروافد السياحية في المنطقة، ليكون خزان المياه العالي من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها نجران، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية للمشروع والتشطيبات الداخلية للخزان، بالإضافة إلى إنشاء المباني المقررة في تصميم المشروع، وتسوية الموقع العام، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 31%، ومن المتوقع البدء في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة وطرح المشروع للاستثمار خلال الأشهر القادمة.

مشروع خزان نجران العالي

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تكلفة المرحلة الأولى 97 مليونا والثانية 20 مليونا

المرحلة الثالثة النهائية مخصصة للاستثمار

مشروع الخزان العالي بنجران بطول 103م

سعته التخزينية 800 م3

يحتوي على العديد من المرافق والمطاعم والقاعات

يعد معلما حضاريا في نجران