توظيف 200 فتاة بمطار المؤسس



أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحيث يشغلن وظائف مأمور خدمات العملاء. وتم إلحاقهن ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهن بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين، من منطلق دعم وتمكين شابات هذا دوت الخليج. وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالهن يوم الثلاثاء الماضي وستباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020.

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