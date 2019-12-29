مطبات محايل - بارق تعوق المرضى

يعاني سالكو طريق المجاردة - بارق - محايل من تهالك الطريق، كونه ذا مسار واحد فقط في كثير من المواقع، وزاد الأمر سوءًا كثرة المطبات «بين بارق ومحايل جنوباً وبارق والمجاردة شمالاً»، والتي أتلفت السيارات وأعاقت نقل المصابين، حسب خطاب مدير الهلال الأحمر الموجه لمحافظ بارق.

خطورة المواقع

يقول خالد الشهري وحسن البارقي وأحمد وعبدالرحمن عسيري، إنهم يرتادون الطريق يوميا للوصول إلى فرع جامعة الملك خالد بتهامة، ويعانون من سوء الطريق وتهالكه وكثرة المطبات، وخطورة عدة مواقع ذات المسار الواحد. وأضافوا إنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني ستنتقل كلية العلوم والآداب إلى المبنى الجديد الذي يتوسط محافظتي بارق ومحايل، وسيشهد الطريق زحاما بسبب كثرة طلاب الكلية البالغ عددهم 2000 طالب، علاوة على الطالبات.

حركة مرورية

أوضحت جامعة الملك خالد، على لسان متحدثها الرسمي الدكتور مفلح القحطاني، أن هناك تنسيقا مع محافظة بارق والجهات الحكومية، بشأن الحلول التي يمكن اتخاذها لتسهيل الحركة المرورية أمام المجمع التعليمي، بما يضمن سلامة الطلاب والمنسوبين.

وختم القحطاني بقوله، إن بلدية بارق تكفلت في الاجتماع الذي ضمّ عدة جهات وعقد بالمحافظة -مؤخرا- بعمل دوّار ومعالجة التقاطعات في ضوء الطلب المرفوع من إدارة فرع جامعة الملك خالد بتهامة حول ذلك.