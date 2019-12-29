السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يقدم تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية



جدة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة وعضو مجلس القضاء الإداري معالي الشيخ محمد بن صلاح الحصيني - رحمه الله- الذي وافته المنية الخميس.

وعبّر سموه خلال زيارته منزل ذوي الفقيد في جدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

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23:15ت م

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