شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «متحرشيّن» بحائل والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق بن نصار النصار، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهما مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء. وبين أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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