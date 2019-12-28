بدر بن سلطان يستمع لمقترحات مدراء القطاعات الحكومية بالطائف

2019-12-28

متابعات الخليج 365- الطائف

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مدراء القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر بن سلطان لمقترحات مدراء القطاعات الحكومية التنموية ولنبذة عن المشاريع في المحافظة، كما شاركهم أمير مكة المكرمة بالنيابة طعام العشاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع تويتر.

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وفي وقت سابق، وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، إلى محافظة الطائف؛ ليباشر يوم غدٍ الأحد ‏أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة، بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

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