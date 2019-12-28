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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم السبت حقيقة إلغاء توطين عدد من المهن في المملكة.





وأكدت الوزارة السعودية، اليوم عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

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السعودية تنفي رسميًا ‘‘سعودة‘‘ هذه المهن .. وتزف بشرى سارة لجميع المقيمين والمجهولين بالمملكة

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وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه "تويتر"، تأكيدًا بأن الوزارة شددت على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، راجيًا أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.





وكانت مصادر حكومية سعودية أكدت لصحيفة "عكاظ" قبل أيام : أن "العمل في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة سيقتصر على السائقين السعوديين بدءًا من 2020"، وذلك ضمن خطة إحلال المواطنين السعوديين بدل الأجانب في كافة الوظائف.

وأضافت: أن "هيئة النقل العام اتفقت مع وزارة العمل، على منح منشآت الأجرة (الخاصة) مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية الحالية 2019، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين".

وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 وافد وظائفهم في السعودية؛ حيث أن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.