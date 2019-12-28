شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة.. فيصل القاسم يعلن رسميا: هذا ‘‘الزعيم العربي‘‘ سيتلقى ضربات موجعة تنسيه حليب أمه.. ‘‘شاهد من يكون‘‘؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه الإعلامي السوري فيصل القاسم رسالة موجعة إلى العميد المتقاعد خليفة حفتر، الذي يواصل هجومه ضد حكومة الوفاق الشرعية بليبيا.

وكتب القاسم على حسابه في تويتر :" نصيحة من هالذقن لخليفة حفتر وقواته وداعميه.. "اهربوا من حول العاصمة الليبية إلى أقصى نقطة ممكنة.. اسمعوا كلامي وما راح تندموا.. هاي مو حرب نفسية بل نصيحة.. والأيام القادمة بيننا.. راح تاكلوا ضربات تخليكم تنسوا الحليب اللي رضعتوه.. نصيحة اهربوا".

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت قوات بركان الغضب ضربات موجعة لمليشيات وقوات حفتر، حيث شنت هجوماً كاسحاً على ميليشيات متعددة الجنسية بمحور الرملة بمحيط المطار.

وتمكنت قوات بركان الغضب من السيطرة علي عدة مباني كانت يتحصن بها العدو بعد ان دمرت دبابتين و آلية مسلحة.

وتناقل نشطاء ليبيون نبأ مقتل القائد الميداني للميليشيات متعددة الجنسية " أنيس كوشيك" من مدينة بنغازي بعد اشتباكات مع الجيش الليبي.

كما تم مقتل العقيد فتحي محمد بلعيد، أحد قادة المليشيات بعد اشتباكات مع الجيش الليبي أمس، وهو مسؤول وقائد عمليات اللواء 106 التابع لصدام حفتر وآمر مدرسة المشاة و الدروع.

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