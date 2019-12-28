شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تعلن أول ‘‘رد عسكري‘‘ ضد تركيا لوقف تدخلها في ليبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة عسكرية ضد تركيا تزامنًا مع استعدادها إرسال قوات إلى ليبيا.

ووقعت واشنطن عقدًا عسكريًّا كبيرًا مع اليونان لتعزيز قدراتها العسكرية وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن العقد المبرم، مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة يقضي بتحديث أسطول أثينا من مقاتلات "إف-16" بشكل جوهري خلال السنوات السبع المقبلة.

وكان وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري للبرلمان بوجود خطة لتحديث 84 مقاتلة من هذا الطراز تؤدي الخدمة في جيش البلاد إلى مستوى Viper المتطور حتى عام 2027، في برنامج تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار.

وعقب الموافقة على الصفقة، أعلنت واشنطن أنها تخدم تعزيز أمن حليف مهم للولايات المتحدة داخل الناتو بالنسبة لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أوروبا.

ويأتي ذلك على خلفية معارضة اليونان الشديدة لخطط تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بطرابلس المعترف بها دوليًّا.

وفي هذا السياق أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن أثينا، بعد تقليص الإنفاق على الميزانية الدفاعية في العقد الماضي، بادرت في السنوات الأخيرة إلى توسيع العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، خوفًا من نزاع محتمل مع تركيا في ظل الخلافات المتصاعدة بين الدولتين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي لإرسال جنود إلى ليبيا، بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع حكومة الوفاق.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدًا عسكريًّا بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر"، المدعومة من مصر والإمارات هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني".