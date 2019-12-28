شاهد.. أمير مكة بالنيابة يصل الطائف ليباشر عمله غداً

وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، قبل قليل لمحافظة الطائف، حيث كان في استقباله محافظ الطائف سعد الميموني، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة. وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، أعلنت قبل عدة أيام عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، بتأسيس مكتبين له بمحافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية؛ بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد المقبل، لافتاً إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهاً لما هو عليه الوضع في مكتبيه بمكة المكرمة وجدة، إذ يبدأ برنامجه صباحاً باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع. وأضاف: “سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماعات بحضوري مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وسيتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية”.

وأشار “الدوسري” إلى أن وجود الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة والذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، فيما سيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبيه في العاصمة المقدسة وجدة، ويخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة. وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.