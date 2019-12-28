بالصور: ضبط مصنعين لمياه الشرب بالرياض والخرج ومصادرة 3 أطنان منهما

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعين لمياه الشرب المعبأة، يقع أحدهما في الخرج والآخر في الرياض، بداعي وجود مخالفات في تصنيع المياه وتعبئتها واستخدام مواد معاد تدويرها.

وأوضحت الهيئة أن المصنع الأول لمياه الشرب أُغلق بسبب وجود ادعاء صحي على أحد منتجاته، فيما أُغلق الآخر الموجود في الرياض لاستخدام مادة “بولي كربونات” معاد تدويرها في تصنيع المياه. وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بمصادرة الكميات المنتجة من المياه، والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.