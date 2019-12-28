عميد معفي سرب معلومات ومستندات.. مصادر تكشف حقيقة ابتعاث معيد مفصول من جامعة جازان

أفادت مصادر أن قصة “ابتعاث المعيد المفصول” من جامعة جازان التي تم نشرها صباح اليوم من قبل إحدى الصحف المحلية، هي قصة عارية عن الصحة.

وأكدت المصادر “وفقاً لسبق” أن الشخص الذي يروج للقصة كان يعمل عميداً بإحدى كليات الجامعة قبل أن يتم إعفائه بعد تورطه في اتهاماتٍ بارتكاب مخالفات خلال فترة إدارته.

وأشارت المعلومات إلى أن القصة التي رواها العميد المعفي استغلّ فيها مستندات صدرت بطريقة غير نظامية، قبل استكمال الإجراءات كاملة، بالإضافة إلى أن القرار لم يكن نظامياً.

وأضافت المصادر أن المعيد كان قد “رفع تظلمه في المرة الأولى وأعيد للجنة التي قررت إنصافه، ولم يقبل بذلك، وأعاد مطالبته حتى توقّف القرار الذي اعتبره مخالفاً، بعدما أثبت عدم مخالفته للأنظمة بما يؤدي للفصل”.

وبينت معلومات أن العميد قد اتجه إلى وسائل إعلام وصحفيين منذ عامين لكنهم رفضوا التعاطي معه، بعد تسريبه معلومات مغلوطة ومستندات غير نهائية أبدى معها نيته لإعادة فصل المعيد، بناءاً على خلافات شخصية كانت بينهما حيث كان للمعيد دوراً كبيراً في إدلال المسؤولين على المخالفات التي ارتكبها الأول.

هذا وثبت أن المعيد المبتعث قد تقدم لديوان المظالم من أجل اتخاذ إجراءات منصفة بحقه، وتداركت الجامعة الأمر وهمشت القرار السابق، قبل أن يغادر للابتعاث.