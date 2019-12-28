بالصور.. أمير نجران يقف على اكتمال مشروع الطريق الحدودي في الربع الخالي

وقف أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد على اكتمال مشروع طريق الخط الحدودي بالربع الخالي. ويبلغ طول الطريق 790 كيلومتراً ويمتد في عرض صحراء الربع الخالي، بمحاذاة حدود المملكة مع اليمن وعمان. ووصل أمير منطقة نجران يرافقه قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء عبد الله الذويخ إلى نقطة التقاء حدود المملكة مع عمان واليمن، وتفقد آخر نقطة للرقابة الحدودية.

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