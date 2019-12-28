بالفيديو .. سائق سيارة يهرب من رجل مرور ويصدم عدداً من المركبات في حائل

︎ . ألقت دوريات المرور في حائل القبض على سائق سيارة “جيب” وذلك بعدما اصطدم بعدد من السيارات خلال محاولته الهروب من رجل المرور.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قائد السيارة الجيب “بيضاء اللون” خلال محاولته الهرب من رجل المرور واصطدامه بعدد من السيارات بعد توقيفه للتظليل وعدم وجود لوحات.

وأفادت مصادر أنه جرى إلقاء القبض على قائد المركبة في الحال، ومن المتوقع أن يواجه عقوبة بالتوقيف لفترة قد تصل إلى شهر كما سيتم حجز السيارة لمدة 3 شهور.





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