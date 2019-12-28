17  جهة تمويلية تسهل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة عبر تطبيق «سكني»

اختصرت الشراكة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك والشركات التمويلية الطريق على مستفيدي برنامج سكني، في تملك المسكن الأول بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتاحة عبر تطبيق «سكني»، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وشكلت العلاقة مع البنوك المحلية وشركات التمويل، نقطة تحول جديدة في مسار القروض العقارية وتفعيل المعنى الحقيقي لدور البنوك في مشاركتها في التنمية، الأمر الذي انعكس على تسهيل رحلة التملك، واختصار قوائم الانتظار من معدل 12 سنة قبل عام 2017 إلى القبول الفوري في عام 2019، وقيام وزارة الإسكان بدور الإشراف والمتابعة وسن التشريعات والتنظيمات التي تنظم العلاقة في السوق العقاري.

وتتيح الشراكة مع الجهات التمويلية خيارات متنوعة مدعومة؛ بعد أن كانت تقتصر على خيار شراء المسكن الجاهز بقروض عقارية غير مدعومة؛ حيث توفر القروض العقارية المدعومة للمستفيدين خيار شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي بجانب تقديم قرض حسن للعسكريين في الخدمة، وكذلك المدنيين والمتقاعدين من بعض الفئات العمرية.

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وتخدم القروض العقارية المدعومة مع البنوك والمؤسسات التمويلية 3 فئات من المستفيدين بإمكانها الحصول على الدعم مباشرة عبر الجهات التمويلية تشمل موظفي القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين، ومنسوبي القطاع الخاص، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال.

وشملت القائمة 12 بنكًا ممثلة في: الإنماء، الراجحي، العربي، والسعودي الفرنسي، البلاد، الرياض، الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الأول، السعودي للاستثمار، و5 شركات تمويلية هي بداية، دويتشه، دار التمليك، الشركة السعودية لتمويل المساكن، أملاك.

ويمكن للمستفيدين الدخول عبر حسابتهم في تطبيق سكني للأجهزة الذكية واختيار البنك أو شركة التمويل المناسبة؛ بعد الحصول على الاستشارة من خدمة المستشار العقاري، وإكمال إجراءات التملك بكل يسرٍ وسهولة.