المملكة تدين تفجير مقديشيو وتجدد رفضها كل أشكال التطرف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرةً عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعبًا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بخدمة الإسعاف في الصومال، إن عدد قتلى انفجار العاصمة مقديشيو يوم السبت ارتفع إلى 61 قتيلًا.

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ونقلت وكالة «رويترز» عن عبدالقادر عبدالرحمن أدن مؤسس خدمة «آمن» للإسعاف قوله: «لدينا حتى الآن 61 قتيلًا و51 مصابًا، وهناك مزيد من الضحايا، ومؤكدٌ أن عدد القتلى سيرتفع».

وكانت الشرطة الصومالية، قد أعلنت مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مكتب ضرائب بالعاصمة مقديشيو.

ونقلت وكالة بلومبرج عن «أحمد عبدي حسين» أحد مسؤولي الشرطة الصومالية، قوله اليوم السبت، إن انتحاريًّا كان يستقل سيارة مفخخة استهدف مكتب ضرائب قرب تقاطع طرق في مقديشيو.