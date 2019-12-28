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وفاة مقيم عربي دهسًا في الباحة

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، وفاة مقيم عربي، إثر تعرضه لحاله دهس.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997، يفيد بوقوع حادث دهس في السادسة و21 دقيقة فجرًا.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع (طلوع رغدان بعد صيدلية النهدي)، مشيرًا إلى أنه عند وصول الفرقة اتضح وجود حالة واحدة لمقيم عربي تعرضت لحالة دهس مما أدى إلى وفاته.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تسلّمت الموقع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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