الأمير بدر بن سلطان يصل الطائف لمباشرة أعماله لمدة أسبوع

وصل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم السبت، إلى محافظة الطائف؛ ليباشر غدًا الأحد أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.
وكان في استقبال الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولين مدنيين وعسكريين.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة ، أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.
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