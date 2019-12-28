عيادات «إغاثي الملك سلمان» تواصل تقديم خدماتها الطبية بالخوخة وصنعاء باليمن

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وخلال الأسبوع الماضي، راجع العيادات في قسم الرعايا التكاملية 2858 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 109 أشخاص، وعيادة التحصين 44 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 469 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 259 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وقسم التوعية والتثقيف 834 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 11 حالة.

كما أُجري الفحص المخبري لـ3188 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3732 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 18مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 11 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 6 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1164 شخصًا.

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وأيضًا، استمرت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز في تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 709 مستفيدين، وعيادة الباطنية 399 شخصًا، وعيادة النساء 116 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 27 فردًا، وقسم التحصين 198 مريضًا، وعيادة التغذية 25 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 137 فردًا.

كما راجع قسم الرعاية الصحية 302 شخص، وأُجري الفحص المختبري لـ450 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ1381 فردًا.