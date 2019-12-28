السعودية اليوم / شرطة حائل تقبض على مواطنين تعمدا مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية // للصحف //



حائل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق بن نصار النصار، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء، مبيناً أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

// للصحف //// انتهى //

22:45ت م

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