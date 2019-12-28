السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف



الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.

‏واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .

وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .

// انتهى //

22:00ت م

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