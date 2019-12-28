

القاهرة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

لقي 19 عاملًا مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء انقلاب حافلة بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل على طريق دمياط غرب - بورسعيد.

وأوضحت مصادر رسمية أن القيادات الأمنية والطبية ببورسعيد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ ونُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفيات المحافظة.

// انتهى //

21:23ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 19 عاملاً في حادث سير بمحافظة بورسعيد المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.