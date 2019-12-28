السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزيرة في المحيط الهندي



واشنطن 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة الأمير إدوارد في المحيط الهندي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 265 كيلومترا إلى الشمال من شمال غربى جزيرة ماريون.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

// انتهى //

20:25ت م

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