شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف لـ«اليوم» حقيقة إعادة «التقويم المستمر» والان نبدء بالتفاصيل
نفت مصادر إعادة نظام «التقويم المستمر» للمواد الدراسية في المرحلة الابتدائية.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، أن ما حدث نهاية الأسبوع الماضي من توقف لنظام نور كان بسبب الضغط الكبير من قبل المدارس الابتدائية والتي كانت ملزمة بإنهاء فترة إدخال الدرجات يوم الخميس الماضي «نهاية الأسبوع الأول في الاختبارات».
يُذكر أن نظام التقويم المستمر لازال مستمرًا على بعض المواد منها التربية البدنية والتربية الفنية.
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