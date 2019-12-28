شكرا لقرائتكم أتربة وضباب غدًا على المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28 أتربة وضباب غدًا على المملكة تحد من مدى الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. Advertisements وتوقعت الأرصاد، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما ستكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتربة وضباب غدًا على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.