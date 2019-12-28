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أتربة وضباب غدًا على المملكة

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2019-12-28

أتربة وضباب غدًا على المملكة

تحد من مدى الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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وتوقعت الأرصاد، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما ستكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية.

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