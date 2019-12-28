ضبط مصنعيْن للمياه مخالفيْن في الخرج والرياض

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مصنع لمياه الشرب المعبأة في الخرج؛ لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاته.

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ولفتت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أنه تم ضبط آخر في الرياض استخدم بولي كربونات معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادرة الكميات المنتجة والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.

ونشرت الغذاء والدواء صورًا للمصنع الذي تم ضبطه في الخرج والمصنع الآخر في الرياض.

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