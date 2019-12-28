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ضبط مصنعيْن للمياه مخالفيْن في الخرج والرياض
يوجد ادعاء صحي على أحد منتجات أحدهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مصنع لمياه الشرب المعبأة في الخرج؛ لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاته.
ولفتت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أنه تم ضبط آخر في الرياض استخدم بولي كربونات معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادرة الكميات المنتجة والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.
ونشرت الغذاء والدواء صورًا للمصنع الذي تم ضبطه في الخرج والمصنع الآخر في الرياض.
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