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بصاص: عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل يكافئ النساء
أكد أن التثدّي معضلة حقيقية لدى الكثير منهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري جراحة التجميل عبدالإله بصاص، أن ظاهرة “التثدّي” معضلة حقيقية لدى الكثير من الرجال، تسبب لهم الحرج من المجتمع، وتدفعهم لارتياد عيادات التجميل.
وتابع بصاص في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل أصبح اليوم متكافئًا مع عدد النساء المقبلات على عمليات التجميل.
وأضاف استشاري جراحات التجميل: الأذن البارزة عملية بسيطة، لكنها محرجة للفرد أمام المجتمع، لذلك ننصح بإجرائها قبل ارتياد المدرسة؛ لأن الطفل يتعرض بسببها للتنمر الذي يرهقه نفسيًّا.
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