السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على مبادرة لتفعيل مبدأ الصيدليات المرجعية في جميع مناطق المملكة بغرض زيادة نسبة توفير الأدوية خاصة ذات الطلب المنخفض، وتحقيق التوفير الدوائي لجميع أفراد المجتمع في جميع مناطق المملكة. Advertisements وعلمت «مكة» أن الهيئة سمحت لجميع الصيدليات الأهلية بإمكانية الانضمام إلى قائمة الصيدليات المرجعية عبر التواصل مع مركز توفر وتتبع الدواء في الهيئة. وأكدت المعلومات إلزامية التسجيل والتكامل مع نظام التتبع الالكتروني (رصد) ليتم من خلال ذلك توجيه الفرد عند طلبه للدواء للصيدليات التي يتوفر بها. التوجيه تضمن: إمكان الصيدليات الأهلية من الانضمام لقائمة المرجعية

تحقيق التوفير الدوائي لجميع أفراد المجتمع بالمناطق

توجيه الفرد عند طلبه الدواء إلى الصيدليات التي يتوفر فيها



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