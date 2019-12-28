لعيون وليد وكونتاجو يفوزان بكأسي ولي العهد للإنتاج والمستورد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن أمس حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على «كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد»، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتمكن الجواد لعيون وليد ابن زفاتا من الفوز بكأس ولي العهد لفئة الإنتاج، في حين فاز بكأس ولي العهد لفئة المستورد كونتاجو ابن كاسامنتو.

وتكون حفل السباق من 10 أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900.000 ريال، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900.000 ريال.