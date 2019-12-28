وزير البيئة يقف على مشروع محطة تنقية آبار الماشي بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس الأعمال التشغيلية في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها لمناطق المملكة، ومتابعة سير العمل في المشاريع الحيوية داخل منظومة المشاريع المائية المنفذة حاليا أو التي يجري العمل على تنفيذها لتعضيد وتعزيز مصادر المياه وتأمينها بكميات موثوقة وجودة عالية، وذلك وفقا لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمدادا آمنا من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الحوكمة الفعالة.

واستهل الوزير الفضلي زيارته بالوقوف على مشروع محطة تنقية آبار الماشي والذي يهدف لتحسين جودة المياه الواصلة إلى مركز آبار الماشي والمراكز والقرى المحيطة بها، والمنطقة الصناعية بطريق الهجرة، وتقليل نسبة الأملاح من 1500 إلى 10 أجزاء بالمليون من خلال توريد وتركيب محطة تنقية مياه آبار الماشي لخدمة 10,500 نسمة من سكان المركز والقرى والهجر التابعة له، حيث تتضمن المكونات الأساسية للمشروع عدد 3 وحدات تنقية RO بطاقة 2000م /‏ يوم للواحدة وبطاقة إجمالية 6000 م3 /‏ يوم وخزان مياه بسعة 5000 م3 ومبنى تشغيل المحطة ومولد 500 كيلووات مع خزان ديزل بتكلفة إجمالية 7.839.496 ريالا.

عقب ذلك وقف على مشروع تنفيذ خزانات المياه الاستراتيجية بمنطقة شوران للربط مع خط المياه من حقول آبار العشيرة وتغذية خزانات شرق المدينة، كذلك الربط مع خزانات التحلية (المرحلة الثالثة) لتغذية منطقة وأحياء شوران المرتفعة جنوب المدينة ويحتوي المشروع على خزان بسعة 110م3 وشبكيات مع خزانات التحلية بقطر 1200 ملم بطول 420 م.ط في نطاق عمل يقع جنوب المدينة المنورة تقاطع الطريق الدائري الثالت مع طريق المهد وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال لخدمة 45 ألف نسمة.