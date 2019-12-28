جامعة الملك فيصل تدرس افتتاح قسم هندسي للطالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم جامعة الملك فيصل إجراء دراسة لافتتاح قسم للهندسة الكهربائية بكلية الهندسة للطالبات، وذلك دعما للعمل التنموي والحراك الكبير الذي يعيشه المجتمع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق لقسم الهندسة الطبية بأقسام الطالبات.

وأشار مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي خلال كلمته لدى حضوره ورشة عمل نظمتها إدارة التخطيط الاستراتيجي لعرض مشاريع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 / 2024 إلى توجه الجامعة لإعادة هيكلة كليتي الآداب والعلوم الزراعية والأغذية دفعا إلى تحقيق مفهوم الرشاقة الأكاديمية والبحثية حسب تعبيره، إلى جانب سعي الجامعة لاستكمال الدراسات والموافقات على افتتاح ثلاث كليات هي كلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية علوم الحركة، وكلية التصاميم.

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وشدد على حتمية ارتباط العمل الاستراتيجي والتخطيط لمواصلة المسير إلى الرفعة والتميز والإنجاز بتناغم خطط الأقسام والكليات وسائر أذرع الجامعة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنجاحات، ولمواكبة التغيرات اللافتة وغير المسبوقة التي يشهدها قطاع التعليم العالي التي ترتكز على المهارات وإثراء المعرفة وتنمية الأعمال في إطار رؤية المملكة المباركة 2030.

وأوضح الدكتور العوهلي أن الجامعة حريصة على تطوير الاستراتيجية البحثية لتحويل جامعة الملك فيصل إلى جامعة بحثية، حيث يرفد هذه التطلعات الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة وبذل جميع الجهود التطويرية التحفيزية الرامية إلى تحقيق ذلك، مع مضاعفة الدعم للخطط الاستراتيجية، وبذل الجهود لتحسين الخدمات وتهيئة الجامعة لدورها الريادي المطلوب استعدادا للانخراط مستقبلا في نظام الجامعات الجديد، مشددا على أهمية تطوير الهوية المؤسسية للجامعة وبدء تنفيذ مقرراتها ووضوح الرؤية وصدق الانتماء وجدية العمل والمثابرة والاهتمام والمشاركة من الجميع، مع التأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية الجميع ونجاحها مرتبط بالعمل التكاملي والانفتاح على الغير واستشعار المسؤولية التضامنية.

وقدم المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتور مقبل بن مشاري العيدان خلال الورشة عرضا شاملا عن خطة إعداد استراتيجية الجامعة 2020 - 2024م التي اشتملت على تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية وتحديد أولويات التركيز الاستراتيجية وصياغة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية وتطوير المشاريع، كاشفا النقاب عن آلية تطوير استراتيجية الجامعة 2020 - 2024، بدءا من اللجنة العليا لاستراتيجية الجامعة، مرورا باللجنة التنفيذية لاستراتيجيتها واللجان الفرعية لاستراتيجية الجامعة، وصولا لقطاعات الجامعة والمجتمع الخارجي.

أولويات التركيز بالجامعة: