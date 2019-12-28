السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان إلى محافظة الطائف ليباشر اليوم أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع. وكان في استقباله عدد من الأمراء ومسؤولون مدنيون وعسكريون. وكانت إمارة المنطقة أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.



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كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة بالنيابة يباشر أعماله من الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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