إنقاذ بحار أوكراني توعك صحيا في بحر ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بحارا أوكرانيا تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنجلاديش، ونقلته إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني في بيان أمس أن غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة تلقت بلاغا الجمعة 1/ 5/ 1441 من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنجلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إلى إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأضاف «على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالذهاب لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وإنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج اللازم».