القيادة تعزي رئيس كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».