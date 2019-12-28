تخريج مشاريع ناشئة في تقنيات التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في الرياض حفل تخريج المشاركين والمشاركات في مسرعة أعمال تقنيات التعليم، التي تهدف إلى تأسيس شركات ناشئة على أسس سليمة وذات إمكانات عالية للنجاح في القطاع التعليمي، ورفع نسبة إسهام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي في المجال التعليمي.

وأوضح نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سامي الحسيني أنه تم الاحتفاء خلال الحفل بتخرج 12 مشروعا من مسرعة تقنيات التعليم، بعد أن بدأت رحلة المسرعة بالبحث واستقطاب أكثر المشروعات والأعمال المختصة في تقنيات التعليم إبداعا من بين أكثر من 200 مشروع وفكرة مقدمة إلى المسرعة.

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وأكد حرص «منشآت» منذ انطلاقها على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار وتحفيزهم للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومزدهر للمملكة بواسطة عقول وسواعد مواطنيها.

عن المرحلة الأولى؟

مثل معسكر توليد الأفكار 100 فريق

تجاوزت إلى مرحلة المعسكر 25 فكرة ومشروعا

قضوا فيها 5 أيام

تأهيل 12 فكرة ومشروعا إلى برنامج المسرعة

عقد على مدى 12 أسبوعا

هي منصة دعم مقدمة من «منشآت» مختصة في قطاع التعليم، وهي كيان يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم خلال مدة زمنية وجيزة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.