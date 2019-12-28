شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بالمدينة ينقذ بحاراً أوكرانياً والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في يوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 1441هـ تلّقت غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة بلاغاً من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إلى إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأضاف: "على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالذهاب لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج اللازم.