شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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