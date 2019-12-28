شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو والان نبدء بالتفاصيل
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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