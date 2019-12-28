كوارث مميتة في نبقية القصيم ومطالب بتدخل فيصل بن مشعل

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - القصيم

وقع، فجر اليوم السبت، حادث شنيع في تقاطع النبقية الخطير بين سيارتين وجهًا لوجه، ونتج عن الحادث إصابات متعددة بين متوسطة وخطيرة.

ويقع التقاطع الخطير شرق مدينة بريدة الرابط بين الربيعية- الأسياح.

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وطالب أهالي مركز النبقية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بالتدخل العاجل للحد من الكوارث المتكررة.

الجدير بالذكر أنه وقع قبل أسبوعين حادث، ونتج عنه عدة وفيات وإصابات، ووقف على الموقع في حينه مدير مرور القصيم ومدير مرور الأسياح ومحافظ الأسياح وعدد من المسؤولين والأهالي دون أي بوادر بالموقع.

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