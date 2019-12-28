اخبار السعوديه

كوارث مميتة في نبقية القصيم ومطالب بتدخل فيصل بن مشعل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم كوارث مميتة في نبقية القصيم ومطالب بتدخل فيصل بن مشعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28

كوارث مميتة في نبقية القصيم ومطالب بتدخل فيصل بن مشعل

بعد حوادث عديدة أسفرت عن وقوع ضحايا

متابعات الخليج 365 - القصيم

وقع، فجر اليوم السبت، حادث شنيع في تقاطع النبقية الخطير بين سيارتين وجهًا لوجه، ونتج عن الحادث إصابات متعددة بين متوسطة وخطيرة.

ويقع التقاطع الخطير شرق مدينة بريدة الرابط بين الربيعية- الأسياح.

Advertisements

وطالب أهالي مركز النبقية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بالتدخل العاجل للحد من الكوارث المتكررة.

الجدير بالذكر أنه وقع قبل أسبوعين حادث، ونتج عنه عدة وفيات وإصابات، ووقف على الموقع في حينه مدير مرور القصيم ومدير مرور الأسياح ومحافظ الأسياح وعدد من المسؤولين والأهالي دون أي بوادر بالموقع.

تابعنا على 3736d7a98f.jpg تواصل معنا على7806607773.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوارث مميتة في نبقية القصيم ومطالب بتدخل فيصل بن مشعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا