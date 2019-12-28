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المملكة تدين وتستنكر تفجير مقديشو 

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2019-12-28

المملكة تدين وتستنكر تفجير مقديشو 

أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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