كرة العرب سيدة آسيا وأفريقيا في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رسم لقبان على مستوى المنتخبات و4 للأندية خريطة الهيمنة العربية على البطولات المختلفة بالقارتين الآسيوية والأفريقية خلال عام استثنائي لكرة القدم العربية في 2019.

وأحكمت الكرة العربية قبضتها على جميع الألقاب الكبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات في القارتين لتعوض إخفاقات 2018 التي كان أبرزها الخروج المبكر من كأس العالم بروسيا.

وكانت ضربة البداية في كأس آسيا بالإمارات، حيث توج المنتخب القطري بها عقب فوزه في النهائي 3 - 1 على اليابان ليحرز لقبه القاري الأول.

وفي المقابل، كان لقب كأس أمم أفريقيا من نصيب المنتخب الجزائري، حيث توج بالنسخة التي استضافتها مصر، وهو اللقب الأفريقي الثاني للخضر بعد لقب 1990.

كما سيطر العرب على ألقاب القارتين في المسابقات الكبيرة للأندية، ففاز الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) والهلال السعودي بدوري أبطال آسيا والعهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

واستعاد الهلال عرش آسيا بفوزه على أوراوا الياباني 1-0 ذهابا بالرياض قبل أن يجهز عليه في عقر داره وينتزع فوزا غاليا 2-0 باستاد سايتاما إيابا ليخطف اللقب الثالث بهذه المسابقة والأول منذ عام 2000.

وفي كأس الاتحاد الآسيوي صنع العهد اللبناني تاريخا رائعا بتغلبه على 25 أبريل الكوري الشمالي 1-0 في النهائي، ليصبح أول فريق لبناني يتوج بلقب قاري.

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واجهات عرب آسيا وأفريقيا في 2019

• تتويج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا في الإمارات

• تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا في مصر

• فوز الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة

• فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا

• فوز الزمالك المصري بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)

• فوز العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي

• مشاركة الهلال والترجي بكأس العالم للأندية كبطلين لآسيا وأفريقيا، والسد القطري كمستضيف