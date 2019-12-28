فيدال يشكو برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد
أفادت تقارير إعلامية بأن لاعب برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، تقدم بشكوى إلى رابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني ضد ناديه بسبب عدم حصوله على المكافآت الخاصة به. ويدعي فيدال أن برشلونة مدين له بـ4ر2 مليون يورو.
وذكرت صحيفتا «آس» و«أيه بي سي» الإسبانيتان أن فيدال حصل على 7ر1 مليون يورو كحوافز، فيما يعتقد أنه يستحق 1ر4 ملايين يورو عن العام الماضي.
من جهته قال برشلونة إن اللاعب لا يستحق إلا 7ر1مليون يورو.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب يقدم على هذا الأمر لإجبار النادي على الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا سيما أن هناك تقارير تفيد بأن اللاعب لديه عرض من إنتر ميلان الإيطالي.
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