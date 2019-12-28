10 مدن تستضيف كأس آسيا بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالالمبور أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم عن المدن المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2023، والتي تضم كلا من العاصمة بكين إلى جانب تيانجين وشنغهاي وتشونج كينج وتشينجدو وجيان وداليان وكينجداو وزيامين وسوجو. وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة للبطولة، والذي سيشمل عرض رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات القارة. وتقام البطولة خلال يونيو ويوليو 2023، بمشاركة 24 منتخبا تتنافس في 51 مباراة.



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