نظام طهران يتورط في مقتل متعهد أمريكي بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تورطت إيران في مقتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية أسفر أيضا عن إصابة عدد من العسكريين العراقيين والأمريكيين، حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن البنتاجون قوله في بيان، إن قوات الأمن العراقية «تقود الرد والتحقيق» في أعقاب الهجوم الذي وقع على القاعدة التي توجد في مدينة كركوك، حيث يوجد مقر قوات التحالف.
واستهدفت هجمات صاروخية المنشآت العراقية التي تستضيف قوات أمريكية أو وقعت بالقرب منها منذ الخريف، وأعرب مسؤولو البنتاجون، ومن بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، عن قلقهم إزاء تورط الحكومة الإيرانية.
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