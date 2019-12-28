تعطل 3 خطوط في مطاحن الغذاء بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن

أكد مسؤول بمطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة أن القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المطاحن الخميس الماضي تسبب في تعطيل ثلاثة خطوط تعبئة بشكل نهائي، كما أتلف وعطل خطوط نقل المواد نهائيا.

وقال المدير الفني للصوامع أنور الفقيه في تصريح نقله الموقع الالكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن عملية الطحن والتعبئة توقفت في المطاحن، كما أوقفت عملية المعالجة، وناشد الأمم المتحدة للقيام بدورها وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وأوضح المدير الفني للصوامع أن قصف سطح صوامع الدقيق يعرض مخزون القمح للتلف بسبب تعرضه للرياح والأمطار والشمس.