طالبان تقتل 10 جنود أفغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - قندهار

قتل 10 جنود أفغان في هجوم شنته حركة طالبان أمس على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وحفر عناصر طالبان نفقا إلى القاعدة في منطقة سنغين وفجروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، بحسب ما صرح ناطق باسم كتيبة «مايواند 215» التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان.

وقال «كان هناك 18 جنديا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. وجرح أربعة جنود وصد أربعة آخرين هجوم طالبان ببسالة».